El profesor Ulises Ruiz apoyara a Morena

Por Edgar Garay

H. Matamoros, Tam.- El profesor Ulises Ruiz Pérez y más maestros presentes se reunieron para anunciar su apoyo al partido de Morena, López Obrador y la cuarta transformación por el hartazgo que llevan sintiendo por parte del gobierno del estado de Tamaulipas.

El magisterio de maestros trabajara con los candidatos de Morena llevándolos al triunfo el próximo 2 de junio y comenta Ulises Ruiz al manifestarse y contar el respaldo de sus compañeros esperan tomar el Congreso del Estado y hacer que se respeten y reconozcan a los maestros.

Viendo como resultado la abolición de la Reforma Educativa que fue promovida por el gobierno anterior y cancelada por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador este mes, están convencidos de sumar su apoyo al partido Morena.

Además se sienten reprimidos por el gobierno del estado, una serie de persecución por lo cual no impide que siquiera un 80 por ciento del magisterio del estado apoya al presidente de la república dijo Ruiz Pérez. No creen que el gobierno del estado los haiga tomado en cuenta, prueba de ello fue que el Congreso no apoyó la iniciativa de AMLO respecto a la reforma educativa.