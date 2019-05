Ganarán candidatos de MORENA diputaciones locales: Yeidckol Polevnsky

H. Matamoros, Tam.- Tras exigir al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca que saque las manos del proceso electoral que se vive en Tamauipas, la dirigente del CEN de MORENA, Yeidckol Polevnsky reveló en presencia de miles de matamorenses, que las encuestas que se han realizado indican que todos los candidatos de MORENA ganarán las elecciones del 2 de junio.

En presencia de 12 candidatos del norte del Estado de Tamaulipas, entre ellos, los de Matamoros: Elifa Gómez, por el Distrito 9; José Angel Frías, del Distrito 10; Leticia Sánchez Guillermo, del Distrito 11 y de Carlos Eliud Pérez González, del Distrito 12, la dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional les expresó que su visita a Matamoros fue para brindar su apoyo y manifestarles que estarán muy cerca del proceso electoral “que ustedes van a ganar”.

En el Cetro de Convenciones “Mundo Nuevo” que lució totalmente abarrotado, la presidenta del Comité Ejecutivo de MORENA también fue acompañada por el Mtro. Mario Alberto López Hernández; por el Senador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y por el delegado de MORENA en Tamaulipas, Marcos Carlos Cruz Martínez, así como por el dirigente estatal, Enrique Torres Mendoza.

En presencia de los miles de simpatizantes de MORENA, Polevnsky dijo que el instituto político que dirige es diferente a otros “porque nosotros sí buscamos el cambio verdadero, con reformas constitucionales que son realidad, como la mal reforma educativa que ya cayó; ahora necesitamos a los diputados locales para lograr hacer realidad la Cuarta Transformación en Tamaulipas”.

Y es importante destacar agregó, que nuestro Presidente ya conoce a los mañosos del PAN y sabe como funcionan; con su uña larga que tienen y que son buenísimos para hacer fraudes electorales; por eso mandó la iniciativa que plantea que los delitos electorales sean un delito grave, que no alcanza fianza.

Desde aquí le mando decir al Gobernador del Estado que saque las manos de nuestra elección; que no se trata solamente de firmar en la FEPADE; se trata de no meterse a la elección y sí el Gobernador se quiere meter a la elección que pida licencia; pero no que cobre en el Gobierno del Estado y ande queriendo ser promotor electoral, exigió.

Yeidckol Polevnsky afirmó que en todo el Estado y principalmente en Matamoros, el Gobierno del Estado anda repartiendo despensas y como dice nuestro Presidente, “despensas caducas de frijol con gorgojo”.

Señaló que las encuestas revelan que los candidatos de MORENA son excelentes perfiles y “ustedes lo están viendo con muchas claridad y honestidad, porque los de MORENA sí sabemos trabajar muy bien; ejemplo nuestro Presidente Municipal se ve que sí trabaja y la gente lo reconoce; la gente lo quiere, y ahí se ve cuando la gente trabaja y cuando nada más se hacen como que hacen”.

Finalmente invitó a las miles de personas concentradas en el recinto para que el 2 de junio salgan a votar acompañados de sus familias por los candidatos de MORENA y defiendan los votos, porque todos los votos serán de MORENA.