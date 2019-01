“ Yo no soy culpable” Mario López

Sigue en paro maquiladoras

Agencia PUBCO

Matamoros, Tamaulipas.- Mientras miles de trabajadores de maquiladoras de Matamoros hacen paro de labores por qué no se les atienden sus demandas salariales, se han desatado una serie de acusaciones donde incluso se señalan como responsable al Alcalde de Matamoros Mario López en conferencia de prensa dijo que por el momento no tiene pensado implementar una acción legal en contra de Juan Villafuerte o quienes resulten responsables por el video que se hizo circular donde lo señalan como el culpable para que el problema del paro sindical no se resuelva

“Me preocupa el equilibrio de Matamoros, su estabilidad, y yo soy de una sola línea digo si o digo no”, expuso al insistir que la situación que se está presentando es entre obreros- sindicato y patrones

La instancia para dar una postura es la Secretaría del Trabajo a quienes ya les solicitó su presencia con la finalidad de que se llegue a un acuerdo

Dijo que a platicado con algunos empresarios para que esta crisis que están viviendo no afecte y se lleven sus capitales a otra parte

El Alcalde de dicha ciudad fronteriza, explicó que Juan Villafuerte fue a Méxici para que le explicaran tema de decreto, pero esto no significa que el Ayuntamiento de Matamoros a través de su Alcalde interviniera para que los obreros continúen en la postura de no reanudar sus actividades laborales hasta que no haya respuesta

El problema hasta hoy no se ha resuelto y el exhorto del Presidenre Municipal es que dialoguen y lleguen a un buen acuerdo