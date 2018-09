“No mentir, no robar y no traicionar”: Mario López

H. Matamoros, Tam.- Tras rendir protesta como Presidente Municipal de Matamoros para la administración 2018-2021, Mario Alberto López Hernández afirmó que su gobierno tendrá como principios fundamentales: el no mentir, el no robar y el no traicionar, a la vez que anunció la presentación a la Cámara Federal de Diputados un programa Municipal de Infraestructura con un monto global aproximado de 3 mil 500 millones de pesos.

Ese programa contempla entre otras obras: avance y conclusión del Centro Cultural Binacional (CECUBI), la construcción de la tercera planta de agua potable, limpieza y entubamiento del dren de Cabras pintas, la construcción de puentes y tramos carreteros de los circuitos viales, la continuación y conclusión del parque central, la remodelación, equipamiento y operación del hospital materno infantil.

La construcción de 6 centros deportivos y de recreación, la construcción de distintos tramos de ciclopistas en varios puntos de la ciudad, la gestión de la instalación de una nueva universidad en Matamoros, la gestión para constituir el instituto municipal para las madres solteras, así como proponer el diseño y construcción del Instituto Municipal del Migrante.

En la ceremonia de toma de protesta como Presidente Municipal de Matamoros, López Hernández fue acompañado por su esposa Marsella, por sus hijos Montserrat, Melissa, y Mario Alberto; también estuvieron presentes su madre, hermanos, y recordó con cariño, a su padre y abuelo.

Con la representación del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca asistió el C. Almirante Augusto Cruz Morales; también estuvieron presentes: Román Guillermo Meyer Falcón, futuro secretario federal de SEDATU; los diputados federales Adriana Lozano y Armando Zertuche Zuani; José Ramón Gómez Leal, futuro delegado federal de Tamaulipas; Renato Molina Arias, enlace estatal del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, entre otras autoridades.

En su mensaje López Hernández dijo: “asumo el cargo como el más alto honor que he recibido como matamorense y como servidor público; lo hago con plena conciencia de la responsabilidad que significa ser el depositario del mandato de los ciudadanos que desean una nueva etapa de prosperidad para matamoros”.

“Hoy nuevamente este noble y trabajador municipio, participa activamente en un cambio histórico de la política nacional: La 4ª transformación política de México. Ante ello, y hoy más que nunca, Matamoros requiere de un ambiente de unión, paz, seguridad y armonía, que nos permita trazar un nuevo rumbo, una patria nueva, donde quepamos todas y todos, donde podamos vivir felices, disfrutando de amor y paz”, agregó.

Ofreció que honrará la memoria de quienes nos dieron patria “nos conduciremos bajo nuestros tres valores fundamentales: La honradez, el respeto y la confianza.

Hizo referencia a que la ciudadanía de Matamoros decidió con su inédita participación electoral reciente, desterrar para siempre las viejas formas de política centralista, vertical y autoritaria. “Esa política alejada de los señeros valores que nos dieron dignidad, patria y libertad.

Así nunca más una política alejada del pueblo, nunca más el derecho de una minoría, estará por encima de los derechos de las mayorías. Volveremos pues, a fijar nuestros comportamientos al antiguo apotegma juarista “por abajo del derecho todos, por encima de la Ley nadie”.

En presencia también de representantes del pueblo de Matamoros, el Presidente Municipal para la administración 2018-2021 dijo que Matamoros es un municipio bendecido al ser considerado dentro de las quince ciudades prioritarias para la aplicación del programa de Desarrollo Integral para el combate frontal de la pobreza extrema, propuesto por el futuro presidente de la república, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el cual contempla ejercer un presupuesto federal para el año 2019 de 10 mil millones de pesos.

Todos queremos que matamoros sea un buen lugar para vivir; para lograrlo tenemos el talento, la creatividad y el trabajo de nuestra gente; contamos también con el respaldo de nuestro gobernador constitucional el Lic. Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, un gran tamaulipeco, quien ha conducido, con visión y sapiencia el destino de todos los tamaulipecos; Nuestro Ciudadano Gobernador quiere bien a Matamoros y a los Matamorenses, dijo en su mensaje.

Los tiempos por venir serán plenos de oportunidades y desafíos para todos nosotros; donde la unidad y el trabajo participativo, nos permitirá en muy poco tiempo disfrutar de un ambiente de paz, progreso y felicidad para todos; no permitamos que nada, ni nadie nos arrebate nuestro optimismo por tener un municipio próspero, solidario y feliz para nuestros hijos y nietos; que la sapiencia y la virtud nos guie para poder decir con mucho orgullo VIVA la 4ª transformación nacional, VIVA Matamoros, VIVA Tamaulipas y VIVA México.