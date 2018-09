Saquea Rosario Robles más de 700 MDP en efectivo de la Sedesol

Ciudad de México (Agencias).- No sólo fueron presuntamente beneficiadas 76 empresas por contratos de servicios durante la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sino también fueron transferidos 700 millones de pesos en efectivo, que pertenecían al erario y fueron asignados por esas dependencias a diez domicilios.

De acuerdo con el diario Reforma, la investigación de la Auditoría Superior de la Federación reveló que, mediante una triangulación de depósitos y a través del servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, de los mil 900 millones de pesos del erario que ambas secretarías dispusieron, 700 millones en efectivo fueron repartidos entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

Para realizar el desvío millonario destapado a principios de este año, la Sedesol y la Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO); sin embargo, hasta hace unos días se reveló que ese dinero público llegó en efectivo a diez casas.

“De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Sedesol y Sedatu, y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencia”, informó el diario referido.

Servicios Empresariales Helte, una supuesta subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debió proporcionar algún servicio, recibió 493.7 millones de pesos en efectivo entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017 en sus oficinas, ubicadas supuestamente en Sócrates 128-3, Polanco, sin embargo, personal del edificio afirma que la empresa nunca estuvo instalada en el lugar.

Helte no fue la única empresa que no correspondía al domicilio registrado, otros tres domicilios donde supuestamente empresas de traslado de valores entregaron el dinero, no existen, según la investigación realizada por Reforma.

Los 708.2 millones de pesos en efectivo representan sólo el 37 por ciento de la cantidad desviada, señaló la ASF.