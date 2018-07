Abogado dice que es viable quitar pensión a ex presidentes

Ricardo Peralta, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de quitar la pensión a los ex presidentes es viable y necesaria.

En entrevista , Peralta explicó que la pensión a ex presidentes no está establecido en la Constitución, sino que es una partida de la Ley General de Egresos de cada año que se les otorga.

“No deberían ser llamadas pensiones, la palabra pensión tiene origen en una relación de carácter laboral, (..) vamos a tratar de quitarle el nombre de pensiones, es una partida presupuestal, es como construir un puente, es parte de la Ley de Egresos, no una pensión de carácter laboral”, señaló.

Añadió que la eliminación de la pensión a ex presidentes es viable y necesaria, pues acusó que hay ex funcionarios que usan el dinero en “lujos”.

“En mi opinión, es viable y necesario porque son gastos millonarios, no solamente el tema de los ex presidentes, hay una cantidad de servidores y ex servidores públicos que gozan de escoltas, eso no es una prestación laboral y si lo quieren tener, que lo paguen ellos, si no, tienen derecho al IMSS y al ISSSTE, los mexicanos no tenemos que pagarlo”, agregó.

Sin embargo, Peralta dijo que en casos como el de el ex presidente Felipe Calderón o funcionarios que sí necesiten seguridad, se pueden utilizar carros blindados y escoltas.