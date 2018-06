Trump admite que su dura postura en TLCAN es por gobierno mexicano

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió hoy que su dura postura frente a México en las negociaciones del TLCAN es una represalia porque considera que el gobierno mexicano se niega a ayudar a Estados Unidos a frenar los flujos migratorios que llegan principalmente desde centroamérica a través de su territorio.

“México no está haciendo nada por nosotros. Tienen las más fuertes leyes migratorias, podrían hacer lo que quisieran, podrían mantener a la gente fuera de México. (Los migrantes) caminan por México como si fuera Central Park. Es ridículo. México no hace nada por nosotros. El TLCAN es un terrible trato para EU y México está haciendo 100 mil millones de dólares al año a expensas de nosotros por el terrible TLCAN, y estoy siendo duro. Una de las razones por las que soy duro con el TLCAN es porque no hacen nada por nosotros en la frontera”, dijo Trump a reporteros durante una reunión con su gabinete.

“Francamente, ellos alientan a la gente a caminar por México y entrar a EU, porque son narcotraficantes, tratantes de personas, ‘coyotes’, verdaderas bellezas las que obtenemos. México no está haciendo nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y enviarnos drogas. Podrían parar este problema en dos minutos y nosotros no tendríamos que hacer nada. Pero México no hace nada. Habla bien, pero no hace nada”, aseguró el mandatario sin ofrecer evidencia para apoyar sus declaraciones.

El mandatario, que persiste en que la crisis humanitaria provocada por la orden de su gobierno de separar niños de familias inmigrantes en la frontera es culpa de otros, ha sugerido que México tiene responsabilidad, y este jueves buscó afirmar esa narrativa.