Asegura EPN que solo 5% de sus compromisos quedarán sin cumplirse

Enrique Peña Nieto señaló que de los 266 compromisos que estableció durante su campaña rumbo a la presidencia de la República, al final de su administración cumplirá el 95% por de ellos y sólo el 5% restante quedarán inconclusos.

Durante la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz y la presa La Palma, en Baja California Sur, el titular del ejecutivo federal refirió que algunos factores externos impidieron que completara en su totalidad la lista de compromisos que incluso firmó ante un notario público.

Así lo expresó al indicar que los recortes presupuestales que se derivaron de la caída de los precios del petróleo, fueron el principal motivo del incumplimiento al 100% de las propuestas.

De la misma forma, destacó que la atención debe centrarse en las obras públicas que sí se llevaron a cabo, y no el pequeño porcentaje que no se ejecutó.

“La gran mayoría de los compromisos quedarán cumplidos y lo que me parece relevante destacar es el cumplimiento de esos compromisos, porque no vaya a resultar que lo que se destaque es aquellos que eventualmente no terminen de cumplirse, cuando la gran mayoría, más del 95 por ciento de los compromisos quedarán debidamente cumplidos”.