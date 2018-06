Y sigue el Caso Anaya; publican vídeo que implica al candidato

A 23 días de las elecciones se publicó un video en YouTube en donde se muestran unas supuestas pruebas en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya de la alianza PAN-PRD-MC.

En unas grabaciones, se escucha al empresario queretano Juan Barreiro diciendo que él y su hermano (Manuel) habrían financiado parte de la campaña del panista y generado ganancias por la venta de terrenos hasta por 80 millones de pesos.

Desde la cuenta de YouTube Investigaciones Especiales, se distribuyó el video titulado Caso Anaya -Primera Parte. En este clip de cinco minutos con 23 segundos se evidenció la supuesta trama de corrupción entre el empresario Barreiro y Anaya, a través de videos, audios, subtítulos y diapositivas amarillas.

Juan Barreiro afirma, por ejemplo, que, de llegar Anaya a la Presidencia, él y los empresarios más cercanos al candidato podrían ser beneficiados.

El hilo conductor que usaron los creadores del video para denunciar el supuesto tráfico de influencias, lavado de dinero y financiamiento para la campaña de Anaya habrían sido tres reuniones y conversaciones que sostuvo el queretano, Juan Barreiro con una “empresaria argentina”, quien deseaba “permanecer en el anonimato” para “cerrar un negocio inmobiliario”.

La empresaria le pregunta a Barreiro en el video: “¿Te parece que es algo que vale la pena ahora invertir plata en él?”, a lo que contestó el queretano que era complicado hacerlo, pero que siempre existía la manera de hacerlo llegar. “Y si queda, pues este candidato (Anaya) se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso, nos vamos al cielo”, aseguró Barreiro.

El candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el gobierno no lo va a “doblar”, y afirmó que se va a recrudecer la guerra sucia en su contra hasta el día 1 de julio, fecha de la elección presidencial.

“Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti mexicana y mexicano te pido: no les creas.

“Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir, vamos a ganar, México va a cambiar”.

A través de un video subido a sus redes calificó de infundadas afirmaciones hechas en contra a través de la página web creada exprofeso para atacarlo http://www.casoanaya.com