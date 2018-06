TLCAN en peligro tras disputa arancelaria

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, advirtió que la renegociación del TLCAN está en serias dificultades luego de que los países que integran el acuerdo iniciaran una disputa arancelaria.

“Las pone en serias dificultades (las negociaciones del TLCAN) porque México ya respondió, las pone en serias dificultades porque, como lo dijo el primer ministro Trudeau, no me pueden condicionar a que firme una cláusula que no es aceptable ni para México ni para Canadá”, indicó Castañón.

Consideró “muy difícil” llegar a un acuerdo sobre el tratado comercial antes de los comicios presidenciales en México y dijo que tal vez se pueda llegar a una renegociación “de aquí a las elecciones de Estados Unidos”.

Reiteró su respaldo a la decisión de la Secretaría de Economía de responder de manera equivalente a la imposición de aranceles y consideró que “México tuvo que responder porque no se puede quedar callado ante un ataque de esta forma siendo socios comerciales y estando en una negociación”, dijo.

No descartó que México modifique cada cierto tiempo los productos a los que aplicará aranceles, aunque aclaró que esto sería “sólo en respuesta a reacciones agresivas de Estados Unidos”, pues “México no tiene la estrategia de golpear, sino de responder”.