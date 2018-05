Vero Salazar comparte su entusiasmo con los colonos por la educación

Este lunes Verónica Salazar candidata a Diputada Federal por la Coalición Por México al Frente a 30 días de que termine la campaña sigue recorriendo las colonias del IV distrito en esta ocasión correspondió a las colonias Aurora, Ricardo A. Basso, ….. donde chicos y grandes la recibieron con mucho cariño.

Vero Salazar es una mujer comprometida con la niñez matamorense por lo que aprovecho para compartir con los colonos su interés por la educación. Por ello, una de sus propuestas es que se brinde una educación en las condiciones que nuestros niños merecen.

Para Verónica Salazar no hay posibilidades de un mejor futuro sin consolidar un sistema educativo centrado en el bienestar presente y futuro de nuestra niñez. “No podemos consentir que haya escuelas donde al llover los techos se filtran; en las que los mesa bancos estén rotos y en condiciones deplorables; escuelas en las que no hay agua en los baños o que, peor aún, no tienen baños; escuelas sin material deportivo o para actividades artísticas.” La educación integral de nuestra niñez pasa por resolver estas carencias y por eso “como diputada federal seré una férrea defensora de más recursos para las escuelas.”

Por ultimo aprovecho para invitar a los habitantes de las colonias visitadas a que en compañía de su familia acudan a de ejercer su derecho al voto este 01 de julio además de pedirles su confianza para votar por los candidatos de la Coalición Por México al Frente y así cambiar la historia.