Anaya promete recuperar la paz en el país

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que regresará a México la paz a través del empleo, el acceso a educación y la seguridad.

“No tiene paz quien no tiene un empleo; no tiene paz el joven que no sabe si sus papás le van a poder pagar la universidad; no tiene paz quien sale a la calle con miedo de que lo asalten. Los mexicanos exigimos un país en paz. ¡El Frente va fuerte por un México en paz!”, dijo en su cuenta de Twitter.

Ayer, Anaya dijo que la violencia en México es insostenible por lo que prometió bajar los niveles de inseguridad a como estaban hace 10 años, pues en su gobierno, afirmó, habrá resultados de inmediato.