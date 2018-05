Ordenan a cervecería de EU que deje de producir bebida con marihuana

Autoridades federales estadounidense le ordenaron a una cervecería de San Francisco que deje de producir cervezas con cannabidiol, un complejo conocido como CBD y derivado de la marihuana.

El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitirá a Black Hammer Brewing vender el resto de las cervezas que ya ha producido con CBD, incluyendo una llamada Toke Back Mountain.

CBD es un cannabinoide no sicoactivo. Quienes beben la cerveza no se drogan, pero muchos dicen que se sienten calmados.

The San Francisco Chronicle reportó el miércoles que la orden no fue emitida porque el gobierno federal dice que la marihuana es ilegal, sino porque la ATF requiere aprobación especial para ingredientes no convencionales.

Los dueños de la cervecería van a solicitar permiso para usar cáñamo y terpeno, los ingredientes que le dan a la cerveza su sabor a marihuana.