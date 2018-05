México no quiere negocial TLCAN bajo ninguna presión

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) bajo “amenazas y presiones” del mandatario estadounidense Donald Trump, quien amagó con aplicar un arancel de hasta 25 por ciento a las importaciones del sector automotriz.

“Que quede muy claro, México no va a negociar a base de presiones. México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no es conveniente, no nos vamos a precipitar en llegar a un acuerdo”, dijo.

En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de los Pinos, el vocero presidencial afirmó que si no existen las condiciones México no va a avanzar. “Podemos estar tranquilos”, aseveró.

Ayer, presidente Donald Trump confirmó que dio instrucciones para iniciar una investigación sobre las importaciones de autos en Estados Unidos para determinar si hay afectaciones a Estados Unidos.

“Le solicité al secretario (de Comercio, Wilbur) Ross, comenzar un estudio bajo la Sección 232 sobre las importaciones de vehículos, incluidos camiones y piezas de repuesto, para determinar su impacto sobre la seguridad nacional estadounidense”, dijo el mandatario, de acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Sánchez también negó que exista desacuerdo entre los secretarios de Economía, Ildefondo Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en torno a la renegociación del TLCAN, como lo sostuvo el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

“No le crea tanto a lo que lea en las columnas, el equipo mexicano que está llevando a cabo esta importante negociación, es un equipo sólido, un equipo que tiene una comunicación permanente, están permanentemente en contacto con el Presidente de la República y quizá la solidez de este equipo incomode algunas personas, pues las acciones solidas no les están conviniendo tanto y quizá por ello dan este tipo de información”, afirmó.