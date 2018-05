Meade: “Ni me retracto, mi ofrezco disculpas”

José Antonio Meade dijo que no se disculpará por llamar secuestradora a Nestora Salgado durante el segundo debate presidencial, luego de que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado por la vía plurinominal anunció que demandará al abanderado del PRI-Verde-Panal por daño moral.

El candidato de la coalición Todos por México dijo estar de lado de las víctimas y la legalidad y afirmó que la amnistía de Andrés Manuel López Obrador a criminales “va en serio”, pues le obsequió una senaduría a la ex líder de las autodefensas de Olinalá.

“Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones”, escribió en Twitter.

Durante el debate, Meade leyó parte de un expediente sobre el caso y, tras señalar que “una secuestradora está libre”, dijo: “Andrés Manuel López Obrador, queda en tu conciencia”.

“Y aquí hay una historia donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía no hizo su trabajo: ‘soy la comandante Nestora Salgado y sólo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos.

“‘Así que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija’. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena; una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, dijo Meade durante su intervención.

En un documento, su equipo de campaña justificó las declaraciones de Meade durante el segundo debate presidencial, al asegurar que la información que difundió es pública y describe cómo la aspirante a un escaño exige cinco mil pesos a cambio de la libertad de una menor.

En el escrito, Meade menospreció las acusaciones de daño moral, pues “en este país donde nosotros o nuestros familiares hemos sido víctimas, y exigimos a las autoridades correspondientes se haga justicia, me parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga del lado de los criminales, al pretender realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama ‘amnistía’ y otorgarle una senaduría plurinominal en Morena a Nestora Salgado, una persona que fue acusada de delitos graves y que, por fallas de debido proceso, quedó absuelta hasta en tanto los tribunales de apelación resuelvan de manera definitiva”.

Afirmó que no discute las decisiones judiciales y que cuando sea Presidente fortalecerá a ese poder para que se haga justicia y haya un verdadero Estado de derecho.