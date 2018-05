Congreso analiza permitir portación de armas en Tamaulipas

Ante la inseguridad, divide opiniones en el Congreso de Tamaulipas armar a hombres y mujeres al estilo del viejo oeste para defenderse de una agresión, robo o secuestro en Tamaulipas.

La diputada Nohemí Estrella Leal, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dijo que insistirá en discutir una iniciativa para que civiles puedan repeler ataques o actuar en defensa de víctimas del delito, en el lapso que tarde la policía en llegar.

De lo que se trata es de que las personas que porten armas con permiso, puedan intervenir cuando ven un delito o cuándo son presa de uno, y solo mientras llega la policía.

Además se trata también de que no se le carga la mano, por lo que suceda con el delincuente, porque está contribuyendo a mantener la seguridad como policía auxiliar.

Por su parte, Alejandro Etienne, presidente de la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas que en México hemos tenido el problema de antaño, porque la gente andaba armada, y se hizo un programa de desarme.

“Hoy las condiciones hacen que vuelva este tema, precisamente por la incapacidad que hemos tenido como gobiernos de uno u otro partido para resolver el problema de la inseguridad”, explicó.

Armar a la gente me parece que no es la respuesta, la respuesta debería de venir de la autoridad, de que la gente no tenga necesidad de andar armada o buscar andar armada, sino que resolvamos a fondo el problema de la seguridad.

De tal manera que no sea ni una opción que esté buscando la gente el uso de armas, por lo que tenemos que ser más efectivos en el combate a la inseguridad.

Y concluyó, hay la posibilidad de andar armada, pero habría que ver dentro del marco normativo.