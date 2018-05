Trump: “México no hace nada por nosotros”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que México “habla” sobre su cooperación con EE.UU. pero en realidad “no hace nada” por su país “en la frontera” común y tampoco “ayuda mucho en el comercio”, y dijo que los pandilleros que intentan entrar “no son personas, son animales”.

“México no hace nada por nosotros. No hacen nada por nosotros. México habla, pero no hacen nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen nada por nosotros”, dijo Trump en una reunión con líderes locales de California en la Casa Blanca.

Trump ese pronunció así después de preguntar a una funcionaria del condado de San Diego, Kristin Gaspar, si México ayuda a su localidad en el combate a la inmigración ilegal.

“Hemos comenzado a construir el muro (…), lo estamos levantando y ahora vamos a ir a por la financiación completa del muro, y lo vamos a conseguir”, aseguró Trump.

“Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto”, subrayó.

Por tanto, Trump se refería aparentemente con su comentario de “animales” a los miembros de grupos criminales como MS-13, a los que ya ha aplicado el mismo calificativo en otras ocasiones.