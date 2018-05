Anaya envia un abrazo a las madres mexicanas por su día

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, felicitó y envió un enorme abrazo a todas las mexicanas con motivo del Día de las Madres.

“A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadres”, informó a través de su cuenta de Twitter @RicardoAnaya en la que compartió un video de 40 segundos de duración y mediante el cual también envía felicitaciones a su mamá.

Hoy quiero agradecer a mi mamá que siempre me cuidó. Como todas las mamás, siempre era la primera en levantarse y la última en dormir”, añadió el panista.

“Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad. No se cansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos”, indicó.

Anaya Cortés dijo que con valor y con alegría, las mamás alimentan los valores “y nos corrigen, nos enseñan a ser buenos. Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer de México un mejor país para todos”.