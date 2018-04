Afirma Anaya que no formará acuerdo cupular para derrotar a AMLO

El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que no realizará un pacto cupular con el gobierno ni con la cúpula del PRI en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero en cambio hizo un llamado al “voto útil” de la ciudadanía para lograr la victoria y modernizar al país.

“No creo bajo ninguna circunstancia en un acuerdo cupular, ni con él, ni con los líderes, ni con los candidatos, creo, más bien, en un acuerdo con la gente, con las ciudadanas y con los ciudadanos”, subrayó el panista.

Luego de participar en la celebración del Día del Niño con grupos civiles que integran la plataforma #MxporlaNiñez, Anaya, quien estuvo acompañado por su esposa Carolina Martínez y sus hijos Santiago, Mateo y Carmen, precisó que busca el voto de los ciudadanos afines al PRI y a otras expresiones, para vencer al proyecto del abanderado de Morena.

“Me refiero, por supuesto al voto útil, y lo he venido diciendo en los últimos días. A partir del debate ha quedado claro que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador.

“Y por eso invito a todas y a todos los ciudadanos, independientemente del partido político en el que militen y, sobre todo, a la gente que no milita en ninguna fuerza política, a que se sumen a nuestro proyecto, a que podamos unir fuerzas y de esa manera no sólo ganar la elección, sino darle a México el cambio profundo que México hoy nos está exigiendo”, indicó Anaya.