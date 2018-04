Detienen a asesino serial tras 40 años de búsqueda

Joseph James DeAngelo fue aprehendido por la policía como principal sospechoso de 12 asesinatos, 45 violaciones y 125 robos a viviendas que ocurrieron en el East Area de California entre 1976 y 1986.

La identidad del prolífico violador y asesino serial era uno de los mayores misterios de la criminología, “la respuesta siempre ha estado en Sacramento, durante los últimos 40 años muchos han esperado justicia”, anunció la fiscal de distrito Anne Marie Schubert.

Tanto la fiscalía como el sheriff del condado, anunciaron una rueda de prensa para este miércoles donde abordarían “un gran avance” en el caso denominado “Golden State Killer”, “East Area Rapist” u “Original Night Stalker”.

Sin embargo, la prensa local con base en fuentes del gobierno y el FBI, adelantó que se trataba del arresto de un ex policía de 72 años quien fue recluido en una cárcel del condado.

En 2016, las autoridades ofrecieron 50 mil dólares de recompensa por información que condujera a su arresto; en 2018 el caso tuvo un nuevo auge con la publicación del libro “I’ll be Gone in the Dark” de Michelle McNamara que se inspiró en el caso.

El ‘acosador nocturno’ ingresaba a las viviendas por la noche en el área de Sacramento, Oakland, Santa Barbara y Orange donde amarraba a las víctimas mujeres antes de atacarlas y se llevaba consigo dinero, joyas o documentos; a las parejas de las víctimas las asesinaba.

De acuerdo con la fiscal Schubert, la identificación del responsable se logró a partir del ADN y se sospechaba la posibilidad de que trabajase para una agencia del orden por los métodos empleados para someter a las víctimas, así como su familiaridad con las armas.

“La respuesta siempre estuvo en el ADN. En los último seis días esa paciencia y esa persistencia finalmente dio respuesta”, añadió la fiscal al ejecutar la orden de arresto por dos cargos de asesinato provenientes del Departamento de Ventura.

La aprehensión se realizó en el domicilio del responsable en Citrus Heights este miércoles por la mañana, los reportes indican que el sospechoso vivía en el lugar desde al menos dos décadas.