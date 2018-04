Insiste ‘El Bronco’ en ‘mocharle la mano’ a funcionarios corruptos

No fue un chiste ni una broma. Jaime Rodríguez Calderón presentará una iniciativa para que a los funcionarios corruptos les sea cortada la mano, en caso de robar recursos públicos.

Luego de proponerlo en el pasado debate presidencial, ‘El Bronco’ afirmó que ha recibido mensajes de apoyo ciudadano para que esta medida sea aplicable en México, como ocurre en otros países, como Arabia Saudita o Irán, entre otros.

“De todos los mensajes que he recibido, la mayoría están de acuerdo con esta propuesta. La corrupción es enorme, es el cáncer más grave y la idea es que al funcionario le dé miedo. Vamos a presentar la iniciativa en los próximos días. Ahora revisamos lo que ha ocurrido en los países que han tomado esta medida”, dijo Rodríguez Calderón en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

‘El Bronco’ agregó que esta medida va acompañada de “mocharles el dinero a los partidos políticos, al gasto irracional del gobierno”; y consideró que representa un cambio cultural de los gobernantes.

Que el crimen organizado haya tomado al pie de la letra su propuesta, como el caso de los llamados ‘Enterradores de Guerrero’, el candidato presidencial dijo que esto demuestra que la violencia ha invadido el país; y precisó que no debe hacerse justicia “por su propia mano”, sino que sea la autoridad la que debe imponer los castigos.

Jaime Rodríguez también se refirió a su pasado priista y a la decisión de “liberarse” del sistema de partidos del que ahora son parte los otros candidatos a la presidencia.

“Me apendejé de no haberme salido del PRI hace tiempo; no me atreví, fui cobarde. Pero decidí salirme porque no quería ser parte de ese sistema. Los otros candidatos son iguales porque vienen de partidos políticos, son lo mismo, se cambian de partidos, es como el draft de los futbolistas. Yo no traigo a políticos, no me voy a aliar a ningún político, vamos solos en esta contienda”, indicó.

Rodríguez Calderón comentó, además, que presentará una iniciativa para que el voto sea obligatorio; que buscará recaudar 42 millones de pesos, de aportaciones voluntarias, para financiar su campaña, la cual estará centrada en el uso de redes sociales.

Un ejemplo de ello han sido los 95 mil mensajes vía WhatsApp, que, afirmó, ha recibido desde el debate del domingo.