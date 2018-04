Meade: Anaya contendiente inhabilitado por presunto lavado de dinero

Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos con México a la Presidencia de la República, dijo que el asunto de lavado de dinero en el que se encuentra involucrado Ricardo Anaya no es un tema frívolo, “es un asunto relevante” que al final lo inhabilita en lo moral y en lo político para ser un contendiente en la elección.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, Meade Kuribreña aseguró que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, está ligado a un problema de lavado de dinero, idéntico jurídicamente al del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

Dijo que al final el tema se va a imponer no solamente en la percepción pública si no en la percepción jurídica, porque no se agota en la jurisdicción mexicana.

Al ser cuestionado sobre quién ganó el debate de anoche entre los aspirantes a la Presidencia de la República, Meade Kuribreña dijo que hay muchas visiones sobre quién ganó, pero al final la decisión en la boleta es de a quién le vamos a encargar el país, las familias y a nuestros hijos.