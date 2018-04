Presenta PRI queja contra AMLO por avioneta

PRI presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del candidato presidencial de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, por el uso de una aeronave en Sonora, presuntamente propiedad de una persona que no se encuentra en el Registro Nacional de Proveedores.

Las priistas Claudia Pastor y Mariana Benítez afirmaron que la aeronave que usó López Obrador no tiene matrículas de taxi aéreo.

La matrícula, y pueden corroborarlo, empieza con las siglas XB. Esto es importante porque Andrés Manuel López Obrador, cuando da la explicación después de que sale esta foto, dice que esto es la verdad, la contratación de un servicio aéreo de taxi. Sin embargo, conforme a la Ley de Aviación, en los artículos 14 y 28, cualquier matrícula que pueda prestar servicios a terceros tiene que tener matrícula XA”, afirmó Claudia Pastor, representante del PRI ante el INE.

Al respecto, la representante del poder legislativo ante el INE, Mariana Benítez, dijo que la factura fue expedida por una persona moral y no por una persona física.

“Está claro que esa factura no puede ser por servicios respecto de los cuales la aeronave no puede prestar servicios de aerotaxi, entonces qué estamos viendo, que se configura una absoluta ilegalidad”, indicó Benítez.

Las priistas pidieron al INE que fiscalice el uso de la aeronave y si es el caso, se proceda a una sanción.