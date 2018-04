Víctimas de violencia 12 candidatos en México

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdova Vianello, detalló que son 12 los candidatos los que han sido víctimas de la violencia en la contienda electoral que está en curso.

Córdova explicó que los 12 casos incluyen los asesinatos de aspirantes a alcaldes registrados en últimos días, que competían por alguno de los tres mil 406 puestos que se disputan en esta elección, la más grande de la historia de México.

Ante la situación, el funcionario condenó los actos de violencia que afectaron a esas 12 personas y aunque señaló que el INE no tiene atribuciones para combatir la inseguridad, el Instituto no se deslinda de esa situación. Córdova aseguró que aún siendo un orégano autónomo, el INE no se encuentra fuera del Estado mexicano.

Detalló que uno de los aspectos importantes en esta elección es la comunicación con las instancias que garantizan la seguridad, ello en espera de un buen desarrollo de las elecciones.

Un punto que aclaró el consejero presidente es que en una democracia el que gana no gana todo y el que pierde no lo pierde todo. Bajo esa idea señaló que se trata de ganar a los adversarios, más no aniquilados.

Por ello debe evitarse la violencia durante las elecciones y después de ellas, y a la llegada del 2 de julio, un día después de la elección, debe garantizarse que el país siga funcionando y para ello tienen una responsabilidad compartida los distintos actores como ciudadanía, partidos, candidatos y gobierno.