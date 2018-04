Candidatos se comprometen a cumplir con Pacto por la Primera Infancia

Los candidatos a la Presidencia, excepto Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron con más de 300 organizaciones a cumplir con el Pacto por la Primera Infancia.

Dicho acuerdo contempla diez puntos para atender y proteger a los niños de entre 0 y 5 años a fin de garantizarles educación de calidad, salud y seguridad, entre otros puntos.

Quien gane la contienda deberá incluir el pacto en su Plan Nacional de Desarrollo, designar presupuesto específico, nombrar funcionarios responsables, mostrar avances trimestrales de la implementación y presentar resultados en el Informe Anual de Gobierno.

El candidato del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, se comprometió a incorporar a todo recién nacido al Seguro Popular como parte de su estrategia para asegurar que ningún niño vuelva a nacer en pobreza extrema.

También contempla continuar con los programas nutricionales piloto que miden peso y talla de los niños en situación de pobreza durante los primeros cinco años de vida.

“Si queremos un País potencia, necesitamos empezar en la primera infancia”, dijo el ex Secretario de Hacienda durante la firma.

La candidata independiente Margarita Zavala afirmó que su prioridad será garantizar la seguridad de los infantes, en particular de los bebés.

“Yo me comprometo a colocar como prioridad la seguridad de los niños y de las niñas desde el principio”, expresó Zavala.

Tras asegurar que será la “Presidenta de la Infancia”, la independiente llamó a crear políticas públicas a favor de las mujeres a fin de aligerar su doble o triple jornada de trabajo.

El candidato de la coalición “Por México al Frente” destacó su compromiso con la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Celebró que, como presidente del PAN, construyó un área de lactancia materna en las instalaciones del partido y una estancia infantil, además de que extendió a 40 días la licencia de paternidad.

“No hay una mejor inversión, ninguna, en ninguna otra política pública, que sea más redituable en la vida de las personas y el desarrollo de la sociedad que lo que se puede hacer en esos primeros mil días”, aseveró Anaya.

El candidato independiente Jaime Rodríguez “Bronco” recriminó a los padres y madres de familia “alcahuetes”. Durante su intervención, rememoró la educación brindada por su padre que, dijo, le permitió llegar a ser Gobernador.

“El principal problema de este País se llama papá y mamás pasalones y alcahuetes. Esa es la verdad y tenemos que decir las cosas como son”, expresó.