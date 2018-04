Piden a candidatos no difundir mensajes de odio

El consejero del INE, Ciro Murayama, condenó el enfrentamiento entre simpatizantes de la CNTE y del candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, en Huatulco, y exhortó a candidatos a no difundir mensajes de odio.

Durante la sesión de Consejo General, el consejero aseguró que además de los hechos violentos ocurridos deben condenarse los constantes ataques verbales en que incurren los candidatos y que generan una reacción negativa de la ciudadanía.

“Ataques verbales enconados vemos uno y otro día: son parte de una mafia, son corruptos, son peligrosos para México, es un loco. Me refiero a dichos de todos los candidatos contra todos los candidatos. Eso es una mayor irresponsabilidad”, dijo.

En la sesión, los representantes del PRI, PVEM y Nueva Alianza condenaron la agresión que sufrió su candidato presidencial el sábado pasado, al tiempo que acusaban y descalificaban a sus contrincantes.

Mariana Benítez, representante del poder legislativo del PRI, acusó directamente al partido Morena y a su candidato presidencial de los hechos a quien criticó por ridiculizar la agresión.

“Reiteramos nuestra exigencia a Morena para que se deslinde, tienen que tener una actitud más responsable con lo que está pasando en el país. No podemos seguir alimentando, no pueden seguir alimentando la división, el odio, la violencia, y además decir que, lavarse las manos, y decir: ‘Eso yo no lo controlo'”, dijo.

El representante del PVEM, Jorge Herrera, exigió a la autoridad electoral a hacer un llamado de atención para garantizar que las campañas se realicen de manera pacífica.

“Esto no puede seguir así, ese grupo de vándalos, de sátrapas que integran la CNTE y que desgraciadamente y, todos los sabemos, han sido cobijados por el Partido MORENA, no podemos permitir que se sigan comportando como lo están haciendo”, dijo.