Asaltantes asfixian a bebé que no dejaba de llorar

Guerrero.- Un bebé de apenas 7 meses falleció en un supuesto asalto dentro de su domicilio. El padre del menor asegura que los asaltantes lo asfixiaron porque el pequeño no dejaba de llorar durante el atraco.

En una ficha de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se informó que la causa de la muerte del menor fue por asfixia infligida.

Los hechos ocurrieron cuando se reportó el robo a una casa, minutos después al lugar arribaron policías estatales que entrevistaron al padre de la víctima, Daniel Duarte de 21 años, quien dijo que varios hombres entraron a su casa, lo sujetaron por la espalda y le amarraron un cable al cuello para asfixiarlo mientras le exigían dinero.

Describió que en ese momento su hijo comenzó a llorar, por lo que uno de los delincuentes gritó que lo callaran y le taparon la boca hasta dejarlo inconsciente.

La Policía Estatal dijo que los agresores no se llevaron ningún objeto de valor, mientras que vecinos aseguran que no vieron a hombres entrar al lugar.

Según versiones, el padre del menor cuidaba por primera vez a su hijo, ya que hace meses que no lo veía porque se separó de su esposa.