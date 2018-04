‘Estoy en boleta por ciudadanos, ‘El Bronco’ por 4 magistrados’

La aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, criticó la decisión del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para incluir en la boleta electoral a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por lo que afirmó que mientras miles de ciudadanos la respaldaron, a su nuevo competidor sólo los magistrados lo apoyaron.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la aspirante se dijo respetuosa de las autoridades electorales, pero no de esta aprobación, lo que le causa preocupación por la incertidumbre que genera.

“No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. No estoy de acuerdo, pero me preocupa el sistema de justicia debilitado, preocupa términos electorales”, indicó.

Con 4 votos a favor y tres en contra, El Bronco fue avalado por el Tribunal para competir por la Presidencia, pese a los señalamientos del INE por inconsistencias en su recolecta de apoyos ciudadanos.

“Yo estoy en la boleta por miles de ciudadanos, Jaime Rodríguez está por cuatro magistrados, lo cual es bastante injusto”, aseveró Zavala Gómez del Campo.

Aseguró que el TEPJF tomó una decisión “sin lógica jurídica”, lo que demostró su desconocimiento sobre el actual proceso electoral, para regresar a El Bronco a la disputa aun cuando no cumplió con todos los requisitos necesarios para participar.