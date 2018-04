Margarita Zavala y su familia viven con ingreso bien habido: Meade

El candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, destacó la aceptación de su contrincante independiente, Margarita Zavala, para debatir sus 3de3 y aseguró que nunca ha dudado de que ella y su familia “viven de acuerdo con su ingreso bien habido”.

En redes sociales, el extitular de la Sedesol resaltó la respuesta de Zavala a su reto y agregó que sospecha de los ingresos con los que viven sus otros adversarios: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

Esta mañana Meade Kuribreña lanzó su reto sólo a Anaya y a López Obrador; sin embargo, el primero bateó la propuesta y el segundo aún no responde.

El candidato de la alianza Por México al Frente respondió a Meade que quería debatir con López Obrador, no con el tercer lugar, según algunas encuestas.

“Con todo respeto, a mi me interesa y quiero debatir con López Obrador, no con el que va en tercer lugar. El debate ya está programado para el 22 de abril y espero que sea un formato flexible”, declaró el panista.