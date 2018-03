Delincuentes en Tamaulipas utilizan armas superiores a las de militares

Los presuntos delincuentes que emboscaron a marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, usaron armamento de mayor potencia, entre ellos un fusil barret que perforó de lado a lado el blindaje de los vehículos, dijo Juan Velásquez, asesor de la Secretaría de Marina.

La noche del sábado y madrugada del domingo, presuntos delincuentes emboscaron en tres ocasiones a marinos en Nuevo Laredo, lo que dejó una enfermera de la Marina y cuatro agresores muertos, además de 12 elementos lesionados, seis de ellos mutilados, informó el asesor.

Dijo que por más que los militares tengan una mayor preparación y un mayor poder de fuego en cuanto al armamento, “el poder de fuego, armas poderosas, superiores a las de los delincuentes no las pueden usar.

“Los militares no pueden utilizar armas, que ellos sí (delincuentes) como fusiles barret, granadas, etcétera, porque los militares estarían cometiendo crímenes de guerra. No pueden atacar con bazucas, con alto poder de fuego”, explicó.

Sobre los cuatro integrantes de una familia que murieron en el fuego cruzado, Velásquez descartó que hayan sido alcanzados por balas de la Marina o de un helicóptero de esa institución.

“Salen marinos de esa tercera base apoyados de un helicóptero que efectivamente disparó pero disuasivamente. No es cierto que le haya disparado a las personas y menos a la familia de la camioneta, tan así, que los impactos en la camioneta son de distinto calibre a los de las armas navales y además no son descendentes. No son del helicóptero”, detalló.

Explicó que “el tema de los proyectiles es muy fácil dilucidar porque estamos hablando de proyectiles totalmente distintos a los calibres y como te digo, los de los delincuentes con una mayor potencia”.

Dijo que familiares de las personas que murieron en el fuego cruzado insisten en que las balas de la Marina les impactaron porque “es una especie de negocio ser víctima de las autoridades”.

“¿Por qué al final de cuentas hay parientes que insisten en que fue la Marina? Porque muy desgraciadamente se ha convertido en una especie de negocio el ser víctima de las autoridades. Porque antes de que siquiera se investigue si sí o si no, se les indemniza con cantidades millonarias”, explicó.

Aseguró que las emboscadas contra marinos fueron una “acción orquestada para causar las mayores bajas a los elementos navales”.