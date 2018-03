AMLO pronostica crecimiento económico del 4% anual

AMLO pronosticó un crecimiento económico del 4% anual de ganar las elecciones presidenciales en México.

El candidato presidencial de la coalición de izquierda Juntos Haremos Historia puntualizó que la meta para el 2024 es logar que la economía crezca, como ocurrió durante el llamado periodo de desarrollo estabilizador.

“Vamos a crecer a una tasa promedio anual del 4%, el doble de lo que ha crecido en los últimos 30 años” comentó en entrevista al destacar que durante el periodo neoliberal el país creció unicamente dos por ciento anual durante 3 décadas.

Agregó que para los que quieren asustar, es un buen momento para decir que en materia de política económica se va a guiar en el libro Desarrollo Estabilizador, de Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda en dos ocasiones y fue el timepo en el que mejor crecimiento económico hubo en el país “sin devaluaciones, sin fuga de capital, sin inflación”, recalcó AMLO al anunciar que ese será el modelo de crecimiento económico que va a aplicar si gana las elecciones.

“Vamos a aplicar ese modelo económico con dos ingredientes nuevos: ese modelo más democracia, que no ha habido y sobre todo justicia, va haber crecimiento con justicia, progreso con justicia porque si hay crecimiento en la economía pero no hay distribución del ingreso, no hay beneficio para los mexicanos; nosotros queremos que se lleve a cabo la modernidad forjada desde abajo y para todos, por eso es progreso con justicia” subrayó.