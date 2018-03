Así se ve en la actualidad ‘el niño más fuerte del mundo’

A los 7 años Richard Sandrak conmocionó a Ucrania, su país natal y al mundo entero por su afición a las pesas y los ejercicios, lo que lo llevó a tener un aspecto parecido al de un culturista.

En aquella época al poder levantar más de 100 kilos de peso y al tener marcados abdominales, los medios internacionales lo apodaron como ‘El pequeño Hércules’.

Aunque los especialistas y médicos se alarmaron por su apariencia, los padres de Sandrak siempre aseguraron que no era sometido a ninguna terapia hormonal y que su musculatura definida sólo se debía a los entrenamientos diarios de 7 horas y al consumo de proteínas.

De acuerdo con una entrevista realizada recientemente por el programa de televisión americano ‘Inside Edition’, hoy el ahora joven, ha dejado de lado el culturismo y lleva una vida completamente normal.

“Estoy muy orgulloso de mi pasado. No es algo que quiera esconder de la gente, es que no quiero vivir del recuerdo, afirmó Sandrak.

En la actualidad trabaja como doble en los Universal Studios de Hollywood y no se preocupa tanto por su alimentación.

“Ahora como pizzas y chocolates porque no me interesa en lo más mínimo el índice de grasa corporal que tengo mi cuerpo”.