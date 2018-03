Veda electoral no frenará obras en Reynosa: Maki Ortiz

*Asegura la alcaldesa de Reynosa, que no se afecta el proceso electoral, mientras que no se difunda la entrega de obras públicas y sociales.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, aseguró que su administración no frenará el proceso de obras por la veda electoral, pues dijo que la modernidad de este municipio fronterizo no se puede parar.

En entrevista durante la gira del Secretario de Bienestar Social del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, la edil fronteriza, aseguró que mientras no se difunda la realización de obras y la entrega de estas, no afecta en nada al proceso electoral, “y en el mismo sentido trabajarán las autoridades federales y estatales, no se frenará nada, solo no se publicitará el trabajo”.

“Todos los beneficios de la ciudad tienen que seguir adelante, la gente tiene que beneficiarse con todas las obras publicas y sociales, las obras son punto y aparte del tema electoral”, apuntó

La alcaldesa indicó que para este año se tiene programa la entrega de obras que iniciaron el 2017, y son 383 obras, más aparte se tienen otras 250 obras nuevas.

“Vamos a seguir con la entrega de obras, pues son muchísimas, por eso estamos hoy realizando la inauguración de hasta cuatro obras por día, hablamos de pavimentación de calles, obras en 63 escuelas, y de drenaje sanitario, como lo es el cárcamo 10, y vamos a inaugurar el cárcamo 14 y otros tres más”, apuntó.

Maki Ortiz, destacó que para estas obras el año pasado se iniciaron con 200 millones de pesos y acabaron con 900 mdp, “este año vamos con 700 millones de pesos, y veremos con cuanto terminamos, vamos a ahorrar más para más obras”, puntualizó.