Tamaulipas les hace justicia a los adultos mayores desprotegidos

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulpas.- La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, entregó hoy la primera remesa de apoyos económicos para adultos mayores de esta ciudad fronteriza.

El evento celebrado en la escuela primaria Lauro Aguirre, de la colonia López Portillo fue encabezado por el titular de la dependencia en el estado, Gerardo Peña Flores, y por la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, donde se informó que los apoyos sociales continuarán entregándose con todo y veda electoral.

En este sentido, informó que los apoyos no tienen por qué detenerse, pues son para el beneficio de las familias que menos tienen, y esto no se detendrá simplemente no se publicitará la entrega de beneficios durante el tiempo que dure el proceso electoral de este 2018.

Peña Flores, aseguró que en esta primera etapa de apoyos para adultos mayores serán beneficiadas 645 personas de la tercera edad con un apoyo de 1200 pesos bimestrales, que podrán utilizar para lo que más requieran.

Agregó que en todo el estado este programa beneficiará a 14 mil adultos, programa que ya será entregado de manera permanente y de manera obligatoria por los futuros gobernadores de esta entidad.

Gerardo Peña Flores, remarcó que en esta ciudad se continuará con el censo del Expediente Social Único, para poder registrar a todos los adultos mayores que estén en pobreza y que no tengan ningún tipo de apoyo, o pensión.

Por su parte la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, en su mensaje, agradeció al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por su apoyo para esta ciudad, principalmente para los adultos mayores de quienes dijo: “Nosotros somos la consecuencia del esfuerzo de tanto abuelito y adulto mayor que aquí está invirtiendo y poniéndole ganas para que Reynosa sea una mejor ciudad”.

Le dijo a Gerardo Peña, que da gusto que vengan a esta ciudad cargados de apoyos de bienestar social para los que menos tienen y de esa forma continuar reconstruyendo el tejido social.

“La verdad es que estamos comprometidos en lo más que podamos con los adultos mayores, reconocemos su esfuerzo y por eso apoyamos desde nuestra trinchera, y con el DIF Municipal con beneficios para nuestros abuelitos, con lentes, sillas de ruedas, bastones, operaciones de cataratas, entre muchas cosas más. Estamos para servirlos y trabajar en coordinación con el estado para que nos les falte nada”, puntualizó