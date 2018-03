A 12 años de la tragedia de Cumbres, Santoy da clases a reos y es padre de un niño

Hoy se cumplen 12 años del asesinato de dos niños a manos de Diego Santoy Riverol en Monterrey, Nuevo León. Hoy, el hombre de 33 años purga una condena de 71 años por el homicidio de Erik Azur y María Fernanda Peña Coss, de siete y tres años de edad, respectivamente.

Información de medios locales señala que el recluso realiza actividades laborales en la penitenciaria y estudia. Los reportes de comportamiento general consignan que no tiene problemas con nadie.

Por su parte, su ex pareja y hermana de los niños asesinados, Erika Peña Coss vive en Guanajuato, donde se casó con un joven de nombre Mike Otto.

Diego Santoy Riveroll consiguió una reducción de su condena de 137 a 71 años de prisión por el asesinato de los dos pequeños hermanos de su entonces novia, pero la ley sostiene que no puede pasar de 40 años.

Llamado “El asesino de Cumbres”, por los medios de comunicación, reapareció este viernes en el que se cumplieron 12 años del doble crimen en Nuevo León.

El asesinato, el 2 de marzo de 2006, de los pequeños Erik Azur y María Fernanda Peña Coss, de siete y tres años de edad, respectivamente, conmocionó a México entero.

El Caso Cumbres provocó polémica y división de opiniones entre la sociedad: mientras algunos exigían la pena máxima, otros creían que Santoy Riveroll fue manipulado por su ex novia Erika.