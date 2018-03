He actuado y denunciado casos de corrupción: Meade

Frente a los señalamientos de la coalición Por México al Frente de haber tenido supuesta responsabilidad en el desvío de recursos en la Sedesol, el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, aseveró que a lo largo de su trayectoria ha denunciado todo acto de corrupción en cada dependencia en la que ha estado.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el exsecretario de Hacienda reiteró que cuenta con un perfil honorable y que ha actuado contra todos los casos de corrupción que se le han presentado a lo largo de sus 20 años de trayectoria.

“A mí se me ha visto en cada dependencia denunciar cualquier caso. Yo soy bueno y es una diferencia importante, no sólo desde la perspectiva de resultado, sino en términos de honorabilidad personal. Me puedo acreditar una vida limpia”, aseveró.

Sobre la conclusión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tras una auditoría a la Sedesol y la cual indica que durante la gestión de Meade Kuribreña se encontraron 556 mil 548 beneficiarios no localizados, para los que se erogó 3 mil 110 millones de pesos, el candidato del PRI aclaró que eso es cierto, pero porque muchas de esas personas no contaban con su CURP.

“De mi gestión se observa que cuando fui secretario había adultos mayores que no estaban localizados en la base de datos de registro de población; es cierto, la mayoría que recibe una pensión sin estar en la base de datos”, detalló sobre el Programa para Adultos Mayores (PPAM).

Agregó que para ello fue mejor trabajar en conjunto con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y así no quitar el apoyo a esas personas.

Aclaró que al llegar a la Sedesol se hicieron revisiones al PPAM y tras éstas halló que se habían contratado empresas, universidades… para contratar a adultos mayores “y nos dimos cuenta que no existían”, debido a ello, aseveró, “se suspendieron a 450 servidores con cargo a la auditoría”.