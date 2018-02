Seguridad en voto de mexicanos desde el extranjero

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, afirmó que la seguridad del voto que emitan los mexicanos residentes en el extranjero está garantizada, sin riesgos de pérdidas o de conteo durante el cómputo de las elecciones del 1 de julio próximo.

Estos votos cuando llegan (del extranjero) se resguardan junto con las boletas electorales que tendríamos para el 1 de julio y esto significa que están resguardados por la fuerza pública, es decir, no hay ningún riesgo de que se pierdan esos votos, de que no se cuenten. Tenemos todo el blindaje necesario para que no haya ningún riesgo con esos votos”, sostuvo.

En entrevista en el programa Justicia Electoral a la Semana, el consejero dijo que, para reforzar el cuidado de los votos, el INE invitó a organizaciones de migrantes para que participen como observadores electorales y verifiquen que los sufragios llegan en sobres cerrados, pues son abiertos hasta el día de la elección.

Andrade González indicó que el modelo de credencialización de los mexicanos radicados en otros países, así como el de votación, fueron aprobados y confirmados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales, y esto se debe a que hubo un acompañamiento muy importante entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE.

El también presidente de la Comisión Temporal del Voto del INE informó que más de 57 mil mexicanos que viven en el extranjero se han registrado en la página o por medio de la aplicación móvil votoextranjero.

Ello, abundó, para poder participar en las elecciones federal y de gobernador que se realizarán en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

De los ciudadanos inscritos, 98% vive en Estados Unidos, mientras que otros residen en Canadá, Alemania, España y Francia.