Hay condiciones para extraditar a Yarrington a EU: Corte de Italia

Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinó hoy que subsisten las condiciones para extraditar a Estados Unidos al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pero pidió que el Tribunal de Apelaciones de Florencia examine nuevamente el pedido de extradición de México.

Tras unas horas de espera, luego de la audiencia a puerta cerrada a la que no acudió el ex mandatario, las autoridades informaron sobre la aceptación del recurso legal para que el sospechoso no sea enviado a México.

Yarrington fue detenido el 9 de abril en Florencia, Italia, con fines de extradición, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.

En Estados Unidos, el exmandatario es acusado de los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario, y estructuración de operaciones de dinero, entre los años 1999 y 2003.

En México es acusado de delitos contra la salud, por lo que puede obtener una condena de 20 años.