Saludo binacional Matamoros-Brownsville por la fraternidad de los pueblos

El abrazo binacional que cada año celebramos Matamoros y Brownsville, simboliza el espíritu de hermandad, de unidad y el deseo de dos pueblos de compartir niestros destinos, y convivir en armonía, afirmó Jesús de la Garza Díaz del Guante, en su mensaje a la comunidad, durante la tradicional ceremonia efectuada en las inmediaciones del Puente Nuevo Internacional Puerta México, y en el marco de las Fiestas Mexicanas y del Charro Days y Mr. Amigo.

A lo largo de ochenta años, hemos mostrado a nuestros países y al mundo entero, que vivimos en una región unificada en los valores de su gente y hemos sabido complementarnos desde lo económico y comercial, con nuestras raíces históricas y culturales, por ello es un honor para mí, continuar esta tradición que heredamos y habrá de permanecer con el mismo espíritu para nuestros hijos y las futuras generaciones.

Por su parte, el mayor de la ciudad de Brownsville, Tony Martínez, puntualizó que vivimos en una región donde nos unen lazos familiares, y lo más importante es construir puentes de unidad, hermandad, y armonía, y no muros de odio.

En el encuentro, acompañaron a los dos alcaldes, el Huésped Distinguido, Ferdinando Valencia y Raúl Brindis, Orgullo de Matamoros, mientras que las autoridades de Brownsville presentaron artista y cantante de talla internacional Pedro Fernández, como Mr. Amigo.

El saludo e intercambio de presentes como ya es tradicional, se llevó a cabo en un ambiente de fiesta y ante la concurrencia los invitados especiales recibieron del presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, la tradicional cuera tamaulipeca, como muestra del cariño y admiración de los habitantes de Matamoros.

Al hacer uso de la palabra Ferdinando Valencia, dijo que observa a dos comunidades que se aceptan y se reconocen entre sí, y su amistad las convierte en una sola comunidad, donde los conflictos dejan de serlo para convertirse en intereses de una sola comunidad.

A través de la amistad don Jesús y el pueblo de Matamoros, me han abierto las puertas para ser un huésped distinguido y mucho valoro que me han invitado; llevo en el exterior la cuera que porto con mucho cariño, pero al interior y en mi pecho me los llevo en mi corazón, lo que me da mucho gusto, porque ustedes son huéspedes distinguidos para mi, a partir de este momento.

A su vez nuestro orgullo matamorense, Raúl Brindis, expreso la gran oportunidad que representa ser distinguido, lo cual representa un golpe de emociones de todo tipo y recordó que este rio que cruzaba en antaño, nunca fue una división, para nosotros fue un caudal de agua que regaba nuestros sembradíos. Gracias por la invitación del patronato de Fiestas Mexicanas y al presidente municipal Jesús de la Garza y a su distinguida esposa Blanquita, gracias por el honor de invitarme a ser parte de estas Fiestas Mexicanas.

En el presídium acompañaron al presidente municipal Jesús de la Garza: su esposa Sra. Blanca Treviño de la Garza, presidenta del Sistema DIF Matamoros y su hijo Álvaro de la Garza Treviño; el Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Otto Van Maerssen; Patricia Solís de Pérez, presidenta del comité de Fiestas Mexicanas; Contraalmirante Federico Alberto Magaña Ramos, Comandante del Sector Naval Militar y su esposa; Mario Tapia Fernández, diputado local; la Corte Real de Fiestas Mexicanas 2018, entre otras personalidades.

Por parte de las autoridades de Brownsville asistieron Pedro Fernández, Mr. Amigo 2017, Tony Martínez, Mayor de Brownsville; Filemón Vela, Congresista, Eddie Treviño, Juez del Condado Camerón; Juan Carlos Cué, Cónsul de Mexica en Brownsville; Sergio Martínez, presidente de la Asociación Mr. Amigo; Lucy Escamilla, presidenta del Comité del Charro Days Fiesta; Connie Hensley, presidenta de la Asociación Sombrero Festival.