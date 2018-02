EU afirma que violencia es ocasionada por droga de México

En medio del debate generado tras el tiroteo masivo en una escuela de Florida, el vicepresidente ejecutivo de la combativa Asociación Nacional del Rifle (NRA), Wayne LaPierre, rechazó hoy todo intento de aprobar leyes más duras para la compra y venta de armas de fuego y aseguró que la llegada de droga desde México es una de las razones por las que los estadounidenses poseen armas.

LaPierre sugirió que las leyes no han logrado detener el crimen y la violencia y comparó el debate del control de armas con el de la migración indocumentada.

“La ley sólo tiene éxito cuando la gente la obedece, pero muchas leyes existentes no son respetadas. Las leyes no detienen a los criminales ilegales de cruzar nuestras fronteras todos los días. Las leyes no detienen al flagelo de la violencia de las pandillas y del crimen por drogas que azota a Baltimore, Chicago y a cualquier otra ciudad de EU. Las leyes no han detenido la plaga de los opioides y el fentanilo chino que llega de México que inunda las calles estadounidenses y mata a víctimas todos los días en este país”, señaló.

A pesar de las movilizaciones estudiantiles realizadas desde el tiroteo en Parkland, Florida, para demandar mayor seguridad en las escuelas de Estados Unidos, LaPierre sostuvo que “los oportunistas no han perdido ni un segundo en explotar la tragedia para ganancias políticas”.

LaPierre sostuvo que tanto autoridades escolares, sindicatos de maestros y padres de familia deben unirse para implementar “la mejor estrategia para endurecer sus escuelas: incluir seguridad armada efectiva y entrenada que proteja absolutamente a todos los niños inocentes de este país”.