AMLO critica acciones incorrectas de la Marina en el norte de Tamaulipas

La detención cometida por la Marina en los últimos días en el norte de Tamaulipas fue “vergonzosa” pues al engañar a los ciudadanos se debilitan las instituciones, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que el problema es que las autoridades mantienen “esa mentalidad autoritaria de no considerar que son seres humanos” a quienes detienen en este tipo de operativos.

“Está muy mal eso y todo eso ya no va a suceder, ya ha sido muy vergonzoso, incluso en casos que tienen que ver con el extranjero que no los voy a mencionar, pero esto es porque no hay ética y entonces se engaña, no se dice la verdad”, dijo.

Al término de una reunión privada con la estructura de Morena en Cancún, Quintana Roo, López Obrador dijo que este actuar se ha repetido en muchas ocasiones.

“Es lo mismo de Ayotzinapa, ¿qué les cuesta decir la verdad? ¿Por qué la ocultan? Si se dice la verdad fortalecen las instituciones, no se debilitan”, dijo.

Insistió que estas detenciones son “muy irresponsables porque ellos mismos socavan y debilitan las instituciones, si se actúa con la verdad no hay ningún problema, no se afecta a la Marina ni se afecta al Ejército ni la institución presidencial, pero si se engaña, como lo han hecho en todos los casos, eso sí socava las instituciones”, recalcó.