Pide CNDH proteger y no deportar a migrantes encontrados en Matamoros

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó al gobierno mexicano a proteger y no deportar a las personas migrantes que fueron encontradas en Matamoros, Tamaulipas, y ofrecerles una visa humanitaria.

El secuestro, la trata y tráfico de personas son considerados delitos graves en el ámbito federal, y la Ley de Migración dispone que cualquier persona víctima o testigo de delito tiene derecho a una visa humanitaria; en este sentido, se debe garantizar el acceso a este derecho para las 229 personas.

La CDHDF, a través de su relatoría por los Derechos de las Niñas y los Niños y por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional solicitó a las autoridades federales:

1. Que el gobierno mexicano garantice la no deportación de estas personas a sus países de origen ya que fueron víctimas de un delito grave en territorio mexicano.

2. Que todas las personas rescatadas conozcan sus derechos y accedan a una visa humanitaria.

3. Respecto a las 109 niñas, niños y adolescentes rescatadas, garantizar su atención reconociendo su situación personal y sus necesidades, el interés superior, y la no discriminación, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. Informarles sobre su condición jurídica y su derecho a ponerse en contacto con sus consulados. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, ofrecerles servicios de defensa acordes a sus necesidades.

La CDHDF destacó que permanecerá atenta a lo que suceda con esta población en los próximos días, para que se respeten y garanticen sus derechos humanos y se cumpla con las leyes nacionales y los tratados internacionales firmados y ratificados por México para la protección de todas las personas migrantes y sus familias.