Arranca Fomento Económico programa “De la Idea a tu Negocio”

Con la participación de 40 mujeres y hombres emprendedores, la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo, arrancó la Tercera Generación de Emprendedores 2018, la primera de este año que se lleva a cabo, en cumplimiento a las acciones del Plan Municipal de Desarrollo, y den atención a las necesidades de la población.

Nuestro compromiso como autoridad es capacitar a las pequeñas empresas, así como fomentar su crecimiento, facilitándoles las herramientas necesarias para que alcancen sus metas, afirmó María del Carmen Domínguez Solís, directora de Emprendedores y Empresas Familiares, de la Secretaría de Fomento Económico.

Con el arranque de esta tercera generación, bajo el programa gratuito “Idea tú Negocio”, la administración municipal ha preparado ya, a más de 100 personas para que puedan lograr el sueño de contar con su propio negocio.

La capacitación de esta tercera generación, tendrá una duración de 16 semanas, para que pasen de una idea de negocio, a convertirla en una micro empresa.

Domínguez Solís, informo que el objetivo de “De la Idea a tu Negocio”, consiste en capacitar a hombres y mujeres, para que desarrollen su proyecto y al mismo tiempo, orientarlos sobre cómo solicitar financiamiento a través de los diferentes apoyos estatales y federales.

Esta capacitación dijo no sería posible si no contamos con el apoyo de otras instituciones que se hermanan en estos proyectos como el Centro de Capacitación (CECATI) No. 177, institución que facilita sus instalaciones.

Silvia Maldonado Saldaña, impulsora del programa agradeció la iniciativa del Gobierno Municipal, ya que con su apoyo tienen la oportunidad de emprender un negocio.

Por su parte Salvador González Moyeda, reconoció las facilidades que el presidente municipal ha puesto al alcance de la ciudadanía en general, para que cuente con los conocimientos y las oportunidades para emprender una empresa.

Al término de la capacitación los participantes recibirán un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública, a través del CECATI NO.177, y con valor curricular.

Asistieron también: Mirna Valdez Medellín, representante de Raúl Ramírez Bustos, director del CECATI 177 y anfitrión del programa y Elena Ruíz Cruz, en representación de Onésimo Gallardo Landeros, subdelegado federal de la Secretaría de Economía en Matamoros.