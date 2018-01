Meade difiere de AMLO; refinerías no generan empleos ni son buena inversión

Meade explicó que desde hace 30 años “en todo el mundo no se ha vuelto a construir una refinería, excepto en Asia; lo que uno hace es reconfigurar las refinerías”.

“No se necesita, no sería una buena inversión, no detonaría empleo, una refinería cuando está terminada de construir genera más o menos 30 empleos, lo que uno necesita es reconfigurar las existentes que es la forma en que uno amplía su capacidad de refinación en todas partes del mundo”.

Agregó que desde el punto de vista económico “la construcción de refinerías no genera empleo y que desde el punto de vista económico no guarda relación ni práctica con lo que no se hace ya en ninguna parte del mundo, en donde para incrementar la capacidad de refinación permanentemente se reconfiguran las refinerías existentes; si uno revisa tan sólo el caso de Estados Unidos, en los últimos 20 años más o menos se han cerrado dos terceras partes de las refinerías”.

Contrario a lo que vaticinó AMLO de que en Tabasco se va a llevar “cayuco completo”, Meade lo refutó: “yo estoy convencido a nuestros candidatos les va ir muy bien en Tabasco, porque tenemos justamente capacidad de gobernar”.

El precandidato presidencial destacó que en el actual momento de México urge buscar “un consenso que sea razonable, que sea razonable en donde lo que preocupa a las dos partes encuentre cauce; es momento a mi juicio de echarle agua fría al contexto político de este país, es momento de echarle agua fría a la confrontación y se puede”.