Tras 15 meses de mantenerlo, Martínez Escamilla por fin se va

Por Edgar Garay

Llega el nuevo no tan nuevo Secretario de Ayuntamiento José Ives Soberón

Este martes en sesión extraordinaria de cabildo José Ives Soberón Tijerina pasó a ser oficialmente el nuevo Secretario de Ayuntamiento tras dejar el cargo Abelardo Martínez Escamilla. Fueron 15 meses de funciones de Martínez Escamilla y dejó mucho que desear a la comunidad matamorense, según la exposición crítica del regidor Antonio II Amaro Chacón.

Irma Azucena Castillo tomó la palabra primeramente y dijo estar agradecida con Abelardo Martínez por haber aportado su experiencia en esta administración. En tanto por esa sí experiencia, José Ives Soberón confía que funja su cargo con sensibilidad política, orden y transparencia.

Pero el regidor panista durante la sesión para sustituir a Martínez Escamilla mencionó que éste no sacó adelante varias iniciativas para reglamentar el desarrollo de la ciudad, elaborar la redacción de acuerdos a última hora o hasta fuera de tiempo, entre otras cosas.

Las palabras de ex Secretario de Ayuntamiento en su despedida fueron ” He buscado realizar mi encomienda con calidad y profesionalismo. Hoy considero un ciclo importante en mi carrera como servidor público y ha sido sin duda un gran reto realizado con mucho orgullo el haberme desempeñado como secretario del ayuntamiento, justo en la ciudad que me vio nacer, ha sido un privilegio y fue desde mi juventud siendo estudiante, un sueño que alcanzar.

Terminando la sesión de cabildo al nuevo secretario de ayuntamiento se le preguntó si cree cumplir con las expectativas que ha tenido en este cargo anteriormente, contestando que sí. El éxito de una responsabilidad en un servicio público es el trabajar en un plan, un proyecto sobre indicadores para saber que se están cumpliendo, ya que él ha ocupado el cargo hace ya tiempo y cree poder cumplir con responsabilidad.