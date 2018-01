Javier Duarte niega apoyar económicamente a AMLO

El enfrentamiento entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el precanditato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, escaló ayer.

“¿Cual es la diferencia con (Javier) Duarte?, no ha cumplido, que sigue la misma corrupción, que está en el abandono Veracruz”, dijo López Obrador durante su gira por Huayacocotla, Veracruz.

Y el gobernador le respondió, con más dureza:

“Porque López Obrador bien lo sabe, lo sabe el loco, recibía dinero de Duarte y lo vamos a comprobar; le voy a mostrar los documentos. Va a quedar en ridículo y frente a todo el país quedará como lo que es, como un individuo corrupto”.

“En este contexto, el exgobernador Javier Duarte hizo llegar a Ciro Gómez Leyva de Imagen Noticias una carta en la que se deslinda de las acusaciones de López Obrador y “tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Miguel Ángel Yunes Linares les pido que no me metan en sus pleitos.” Y aclara que jamás ordenó otorgar recursos públicos “al partido donde milita el Sr. López Obrador”.

En su visita a Las Vigas, Veracruz, el pasado 9 de enero, Andrés Manuel López Obrador criticó el reloj de seis millones de pesos que portaba en un evento Yunes Linares.

“No lo voy a estar repitiendo porque no le voy a dar motivos a Yunes para hacer propaganda, pero dijimos y no nos equivocamos de que eran lo mismo Duarte y Yunes, no hay diferencia. Nada más imagínense un gobernante con un reloj de seis millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia con Duarte? Pues es lo mismo, no está escrito pero es su ‘yo merezco abundacia…”

El martes, Yunes le contestó: “Este loco, es un vividor del sistema, solamente sabe agraviar y destruir, pero conmigo se va a topar con pared”.

“También me acabo de enterar que ya salió un aliado del loco a defenderlo y con eso confirmo lo que he dicho. Javier Duarte financiaba, le daba dinero al loco López Obrador”.

Te espero a las 5 en Álamo, no le saques, no seas rajón, no acudas a Duarte para que te defienda. Eres un peligro para México, tu y Duarte, le vas a hacer compañía algún día”.

Y ante el emplazamiento a un debate, López Obrador contestó que no se dejará enganchar.