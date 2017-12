Margarita Zavala afirma que no se equivocó al buscar candidatura sin partido

A más de 60 días de haber iniciado su recorrido por el país para recolectar firmas de apoyo ciudadano para buscar la candidatura a la presidencia, Margarita Zavala, aseguró que no fue un error haber dejado al PAN y buscar por su cuenta ser una aspirante sin partido.

La ex panista justificó que parte de lo que la impulsó a seguir este camino fue el mantener sus convicciones.

“Claro que no me equivoqué al escoger la vía independiente, me hubiera equivocado si no hubiera seguido mis convicciones”, aseveró Zavala del Campo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Confió en que en el momento en el que se cumplan los 127 días de plazo para recolectar firmas, habrá obtenido las más 866 mil que se requieren en al menos 17 estados del país, donde además en cada uno debe tener lo equivalente al 1 por ciento de los votantes.

De acuerdo con el instituto Nacional Electoral (INE), hasta el día 64, Zavala del Campo tenía registradas 358 mil 860 firmas de apoyo; sin embargo, sólo cumplía con lo requerido en 3 de 17 entidades.