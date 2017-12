Amnistiar criminales abre la puerta a ‘narcoestado’ dice Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo hoy que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de amnistiar a criminales abre la puerta a un narcoestado.

Mancera expuso que no se pueden hacer distinciones legales en materia de delincuencia organizada. La idea del líder de Morena “es algo que no se analizó, que no se meditó bien”, agregó.

“Si tú planteas una amnistía en este sentido estás aceptando prácticamente un narcoestado”, señaló el jefe de Gobierno, durante su reporte diario.

En la víspera, tanto el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, como el presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, también rechazaron la idea de López Obrador.

El pasado sábado, durante un mitin en Chilapa, Guerrero, López Obrador propuso otorgar amnistía a criminales para lograr la paz.

Dijo que un eventual gobierno suyo haría una “comisión de la verdad que investigará el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y otros crímenes que han afectado al país. Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía a los responsables, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón”.