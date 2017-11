México, quinto lugar en trata de personas en el mundo

México ocupa el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, por lo que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia llamó a combatirlo con más coordinación entre países, pues no conoce de “fueros, competencias y fronteras”.

En la primera Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, organizada por la CNS en la Ciudad de México, el funcionario alertó que las amenazas del crimen organizado transnacional son cada vez más sofisticadas y ante ello las instituciones de seguridad deben transformarse, estrechando aún más sus vínculos de cooperación.

“Sin coordinación entre países es imposible avanzar en la sanción y erradicación de este delito en particular, que no conoce de fueros, que no conoce de competencias, que no conoce de fronteras”, advirtió.

Puntualizó que en el mundo del delito global, las fronteras entre naciones se diluyen, “la trata, la llamada esclavitud moderna, es una actividad transnacional que implica trabajar más allá de nuestras fronteras”.

Ante representantes de instituciones policiales de América Latina, enlaces de Interpol, Europol y agregados militares, Sales Heredia expuso que en México se modificó el marco jurídico en los últimos años, para combatir de manera eficaz la trata de personas, sin embargo, dijo, no alcanza con estas acciones.