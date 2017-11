Se confirma explosión en zona donde submarino se comunicó por última vez

Una explosión ocurrió cerca de la hora y posición reportada por el submarino argentino ARA San Juan antes de desaparecer en el Atlántico Sur hace ocho días, confirmó este jueves la Armada Argentina. La noticia llenó de dolor, llanto y furia el ambiente de la base naval de la ciudad de Mar del Plata, donde desde hace días los familiares de los 44 miembros de la tripulación esperaban noticias.

“Se ratifica y se confirma” la explosión, dijo por la tarde el portavoz de la fuerza castrense, Enrique Balbi, a los medios en la sede central de la Armada en Buenos Aires, y añadió que no se descarta “nada” porque todavía falta por saber “dónde está el submarino”, para lo que está desplegado un intenso operativo de búsqueda con apoyo de diversos países.

En la mañana, Balbi había informado que se registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días. Cuestionado sobre si puede haber supervivientes, el vocero dijo que “hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente”.

Marta Yáñez, la juez argentina encargada de investigar el caso, aseguró que aún es “apresurado aventurar cualquier hipótesis”, mientras desde España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuiteó: “Lamento el dolor de las familias y compañeros de los tripulantes del submarino desaparecido. España acompaña en estos momentos difíciles al pueblo de nuestra querida Argentina”.